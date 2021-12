Impianti a fune: in Alto Adige lo scorso anno ce ne erano in funzione 357

(FERPRESS) – Bolzano, 14 DIC – I 357 impianti di risalita in funzione in Provincia di Bolzano nell’anno 2020 hanno garantito una portata oraria complessiva di 545.741 persone, con un aumento della produzione dell’1,5% rispetto all’anno precedente. Nell’arco degli ultimi dieci anni si registra un incremento della portata oraria del 7.6%.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it