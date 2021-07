Il vicepresidente Pavlova e il vicepresidente Peeters delineano il sostegno della BEI alla ripresa da COVID-19

(FERPRESS) – Roma, 16 LUG – I vicepresidenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) Lilyana Pavlova e Kris Peeters hanno parlato in gruppi separati al settimo vertice europeo di Praga (PSE) e hanno condiviso le opinioni della BEI sulla ripresa da COVID-19, la transizione verde e il futuro della mobilità sostenibile in l’Unione Europea.

Sin dal suo inizio nel 2015, il vertice europeo di Praga porta avanti discussioni strategiche su argomenti paneuropei da una prospettiva dell’Europa centro-orientale. La BEI collabora con il PSE per il secondo anno consecutivo per contribuire a un dialogo pubblico inclusivo e di alta qualità sulle questioni chiave che l’Unione europea deve affrontare.

