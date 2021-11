Il treno ad altissima velocità Avelia Horizon di Alstom vince il German Design Award

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – Oggi il treno ad altissima velocità Avelia Horizon di Alstom ha ricevuto il prestigioso German Design Award, il premio ufficiale di design presentato dal German Design Council (Rat für Formgebung) e dal Ministero tedesco per l’economia e la tecnologia. Il premio ha riconosciuto il riuscito connubio di ingegneria avanzata e forte attenzione alla sostenibilità di Avelia Horizon con contorni organici stimolanti e un design degli interni che offre un’esperienza passeggeri davvero eccezionale.

