Il treno a idrogeno Coradia iLint di Alstom vince il German Sustainability Award

(FERPRESS) – Roma, 6 DIC – Il rivoluzionario Coradia iLint di Alstom, il primo treno passeggeri prodotto in serie al mondo alimentato da celle a combustibile a idrogeno, ha vinto il German Sustainability Design Award 2022. Il premio riconosce soluzioni tecniche e sociali particolarmente efficaci nel guidare la trasformazione verso prodotti, produzione, consumo o stili di vita sostenibili. Per effettuare la sua selezione, la giuria della categoria Design ha riunito esperti dei settori del design industriale, della sostenibilità, del mondo accademico, degli affari e delle arti per valutare prodotti, servizi e sistemi in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Pubblicato da AB il: 6/12/2021 h 10:37 - Riproduzione riservata