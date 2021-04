Il trasporto pubblico è ancora una volta avanti rispetto al trasporto privato negli spostamenti quotidiani a Barcellona

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Per la prima volta dall’inizio della pandemia, lo scorso marzo il numero di viaggi per giornata lavorativa nel trasporto pubblico è stato superiore al numero di viaggi nel trasporto privato nella città di Barcellona. Lo ha spiegato oggi la presidente di TMB e l’assessore alla Mobilità, Rosa Alarcón, presso la sede di ATM in occasione della presentazione di una nuova campagna in difesa dell’uso sicuro e responsabile dei trasporti pubblici.

Durante lo stato di allarme e confinamento del 2020, tutta la mobilità è calata bruscamente, ma con la ripresa la ripartizione modale si è invertita: i viaggi con veicoli privati ​​si sono ripresi più velocemente di quelli del trasporto pubblico e hanno guadagnato una quota maggiore all’interno del cast modale. Marzo ha segnato una svolta: secondo i dati comunali, ogni giorno si sono verificati in media 1.502.911 viaggi con mezzi pubblici (con una riduzione degli spostamenti rispetto al 2019 del 39,3%) e 1.411.938 viaggi con mezzi privati ​​(con una riduzione del 15,35% rispetto al 2019).

Secondo Rosa Alarcón, questi dati indicano che “gli utenti stanno gradualmente riguadagnando fiducia nel trasporto pubblico come sistema sicuro, efficiente e sostenibile”, in linea con la campagna presentata oggi, che ha come motto Un viaggio sicuro.

Nel suo intervento, il presidente ha sottolineato lo sforzo compiuto da TMB durante la pandemia, in cui ha lavorato “dal minuto zero” per garantire una mobilità essenziale e sicura per gli utenti. Ciò ha significato “un grande sforzo di adattamento, rigore di bilancio e innovazione che gli utenti hanno valorizzato” con il massimo dei voti nella storica serie di studi sulla soddisfazione.

Durante la crisi, ha osservato, TMB ha messo in atto più di 140 misure, che vanno dalla disinfezione e pulizia, ventilazione, segnalazione, informazione digitale e frequenze crescenti, a misure di protezione del personale, di gestione della pandemia e in generale di garanzia della sicurezza sanitaria al trasporto pubblico.

Alarcón ha concluso: “L’intero sistema di trasporto pubblico metropolitano e il paese stanno dimostrando con fatti concreti – e questa campagna che presentiamo oggi è una di queste – che gli utenti possono fidarsi pienamente, con la certezza che è la più sicura ma anche il più efficiente, equo e sostenibile che abbiamo, collettivamente, per muoverci ”.

