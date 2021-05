Il sistema Certified Pick up nel porto di Anversa entra nella seconda fase. Controllo dell’identità al posto del codice pin

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – Il nuovo sistema digitale per il ritiro dei container nel porto di Anversa, denominato Certified Pick up (CPu), entra nella seconda fase. Da luglio, in sostituzione dei codici pin il ritiro sarà consentito tramite il controllo dell’identità. La procedura, che assicura una gestione sicura, trasparente ed efficace, si applicherà a tutti i container importati e scaricati da una nave.

Pubblicato da COM il: 28/5/2021 h 14:25 - Riproduzione riservata