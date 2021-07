Il servizio di parcheggio custodito per biciclette Bicibox raggiunge la metro di Barcellona

(FERPRESS) – Roma, 23 LUG – Nella rete metropolitana di Barcellona arriva per la prima volta il Bicibox, il servizio di parcheggio custodito di AMB per biciclette private. Il servizio, che attualmente si sta espandendo e diversificando per soddisfare la crescente domanda di utenti della bicicletta e promuovere una mobilità più sostenibile è stato lanciato presso le stazioni della metropolitana Parc Logístic (L9 Sud) della Zona Franca e Badalona Pompeu Fabra (L2).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 23/7/2021 h 14:31 - Riproduzione riservata