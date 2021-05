Il quadro TIR elettronico entra in vigore in tutto il mondo con un enorme impulso all’agevolazione del commercio

(FERPRESS) – Roma, 25 MAG – Il nuovo quadro giuridico per la completa digitalizzazione del sistema TIR (il cosiddetto eTIR) entra in vigore oggi, aprendo eTIR a 77 paesi nei cinque continenti.

Questo cambiamento epocale consentirà un transito transfrontaliero di merci completamente privo di supporti cartacei, con la garanzia doganale del sistema TIR. Il sistema internazionale eTIR (da dogana a dogana) garantirà lo scambio sicuro dei dati sul transito internazionale di merci, veicoli o contenitori secondo le disposizioni della Convenzione TIR tra i sistemi doganali nazionali e consentirà alle dogane di gestire i dati sulle garanzie, rilasciati da catena di garanzia ai titolari autorizzati ad utilizzare il sistema TIR.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it