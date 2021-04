Il progetto MCD della metropolitana di Mosca trarrà vantaggio dal Central Transport Hub development project

(FERPRESS) – Roma, 14 APR – Mosca prevede di completare lo sviluppo dell’hub di trasporto centrale all’inizio del 2023, un anno e mezzo prima del previsto, riferisce il governo di Mosca. Il progetto include la ricostruzione della Moskva Kalanchyovskaya – Moskva Passazhirskaya Kurskaya – Nizhegorogskaya, una sezione centrale della ferrovia della città. L’ammodernamento implica il raddoppio della capacità della prima parte della tratta, che consentirà alla città di lanciare la linea D4 dei Moscow Central Diameters, progetto di metropolitana suburbana in superficie. Ridurrà anche gli intervalli del D2, una delle due linee MCD aperte nel 2019.

