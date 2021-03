Il progetto AutoMOST vede la luce a Malaga: presentato primo bus urbano autonomo di grande capacità

(FERPRESS) – Roma, 1 MAR – Il Gruppo Avanza ha svelato il suo progetto pilota più ambizioso, un progetto iniziato quattro anni fa e che, nel 2021, si è concluso nel rispetto delle scadenze previste.

Valentín Alonso, Direttore Generale di Avanza, accompagnato da Francisco de la Torre, sindaco di Malaga, Miguel Ruíz, direttore dell’EMT di Malaga, e Carlos Rubio, presidente del porto di Malaga, hanno presentato l’autobus autonomo ad alta capacità in un ambiente urbano, fulcro del progetto AutoMOST. Fin dalla sua nascita, l’obiettivo è stato quello di sviluppare tecnologie che permettano l’automazione dei veicoli nelle applicazioni di trasporto urbano e industriale al fine di aumentare significativamente l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità.

Già insignito dell’ITS Industrial Development Award assegnato dalla Intelligent Transportation Systems Society (ITTS) nel suo capitolo spagnolo, AutoMOST comporterà l’implementazione di sistemi di controllo condiviso (Dual Mode) per i futuri veicoli automatizzati che consentiranno il funzionamento dei servizi in modo più efficiente e flessibile, in un contesto di infrastrutture intelligenti e connesse.

AutoMOST ha due caratteristiche uniche e molto importanti: capacità e reale interazione con la città. Il progetto pilota sviluppato da Avanza negli ultimi anni affronta, per la prima volta in questo ambito, la grande sfida di posizionare e rilevare un grande veicolo urbano per il trasporto passeggeri che circolerà in città in modo autonomo.

Per realizzare questo progetto finanziato dal CDTI, attraverso il programma CIEN, Avanza si è avvalsa della collaborazione di diversi partner: Tecnalia (responsabile tecnico), Irizar (veicolo), Datik (tecnologie informatiche intelligenti per la gestione della mobilità), Etralux (mobilità infrastruttura di gestione e software nel contesto della smart city), Masermic (tecnologie di posizionamento elettronico e sensorizzazione), Insitu (tecnologia di scansione laser, georadar, GIS, ecc.) e Novadays (consulenza politica e di gestione pubblica, responsabile della gestione del progetto e specialista nella digitalizzazione dei servizi pubblici, compresi i trasporti pubblici), oltre all’EMT e al porto di Malaga.

Al giorno d’oggi, migliorare la mobilità è diventata una delle principali preoccupazioni per le aziende di questo settore e Avanza vuole continuare a fornire soluzioni sempre più sostenibili. Pertanto, in questo progetto pilota, lo sviluppo della ricerca e della tecnologia gioca un ruolo di primo piano, per il quale l’azienda guidata da Valentín Alonso ha avuto anche la partecipazione del Politecnico di Madrid, Insia, CEIT-IK4 e dell’Università di Vigo.

Avanza continua a mantenere la sua vocazione di essere il partner ideale per le pubbliche amministrazioni nella progettazione e gestione delle migliori soluzioni di mobilità. Pertanto, per l’azienda questo progetto innovativo ha significato, come riconosciuto dal suo CEO, Valentín Alonso, un importante passo avanti nella sua linea di sviluppo futuro. “Vogliamo ottenere l’apprendimento necessario per adattarci a un modello urbano in cui la guida autonoma sarà gradualmente introdotta fino a quando non avremo una implementazione massiccia. Per fare questo, dobbiamo comprendere appieno i principali impatti che avrà sulla mobilità e capire come possiamo incorporare la tecnologia di guida autonoma nelle sue diverse fasi nelle nostre soluzioni di mobilità “, ha affermato.

Il direttore generale di Avanza ha voluto sottolineare che “questo progetto è pionieristico perché fino ad ora non sono stati messi in circolazione autobus di dimensioni commerciali (più di 60 posti) in ambienti urbani reali ad alta interazione con veicoli, pedoni e infrastrutture”.

“La verità è che nessuno dubita che il veicolo autonomo sia una realtà. La questione è sapere quando verrà impiantato in maniera massiccia e in quale massimo grado di autonomia. Tutto questo è ciò che provocherà grandi cambiamenti nelle città “, ha sottolineato.

AutoMOST non è passato inosservato né al popolo di Malaga né al suo sindaco. Con questo progetto, Malaga è diventata la prima città in Europa ad avere un autobus autonomo che circola per le sue strade. Per questo motivo, Francisco de la Torre ha riconosciuto che “Malaga è stata un pioniere nell’applicazione della tecnologia per migliorare la vita in città, in questo senso, come esempio relativo alla mobilità e al trasporto pubblico, siamo stati la prima città a implementare il carta contactless sugli autobus. Inoltre, Malaga è stata la città in cui si è sviluppata l’esperienza del progetto Victoria e recentemente del progetto Paloma ”.

Da parte sua, Miguel Ruiz (EMT Manager di Malaga) ha voluto sottolineare che “questo progetto rappresenta un salto importante nel trasporto pubblico, che senza dubbio ci aiuterà nel nostro obiettivo di ridurre la mobilità privata e aumentare l’uso dell’autobus”.

Inoltre, Carlos Rubio (Presidente dell’Autorità Portuale di Malaga) ha concluso dicendo che “il sostegno a questo progetto, pioniere del trasporto pubblico, evidenzia l’impegno del Porto di Malaga a cercare nuove proposte per migliorare la sua integrazione con la città, scommettendo sulla mobilità sostenibile ”.

