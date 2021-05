Il primo treno RegioJet per la Croazia partirà venerdì 28 maggio. Venduti più di 30.000 biglietti

(FERPRESS) – Roma, 25 MAG – Questo venerdì, 28 maggio, alle 16.46 dalla stazione ferroviaria principale di Praga (Praha hl. N.), partirà il primo collegamento ferroviario RegioJet con la Croazia. Attualmente, RegioJet ha già venduto più di 30.000 biglietti per tutti con destinazione Croazia. Attualmente vengono venduti più di 1.000 nuovi biglietti ogni giorno. La partenza da Bratislava è alle 21.17 e dalla stazione di Budapest Kelenföld alle 00:05 – poco dopo la mezzanotte del giorno successivo.

L’arrivo a Rijeka è previsto per la mattina alle 10:13 del giorno successivo (in caso del primo treno, sabato 29 maggio); l’arrivo a Spalato sarà alle 13.44 (anche il giorno successivo – in caso del primo treno, sabato 29 maggio). Il treno sarà diviso in due sezioni nella stazione di Ogulin (una parte andrà a Rijeka, l’altra parte andrà a Spalato). Sulla via del ritorno le tratte ferroviarie saranno accoppiate anche a Ogulin.

