Il presidente di Interporto Padova Spa nominato vicepresidente di UIR-Unione Interporti Riuniti

(FERPRESS) – Padova, 18 NOV – Il presidente di Interporto Padova spa Franco Pasqualetti è stato nominato questa mattina vicepresidente di UIR Unione Interporti Riuniti nel corso del direttivo dell’associazione che si è svolto a Roma.

Unione Interporti Riuniti, anima istituzionale degli interporti è l’associazione nazionale dei soggetti gestori delle infrastrutture logistiche terrestri e ha come mission la promozione e lo sviluppo dell’intermodalità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it