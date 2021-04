Il presidente di Conftrasporto Uggè nominato componente del Cnel in rappresentanza di Confcommercio

(FERPRESS) – Roma, 1 APR – Cnel: Paolo Uggè nominato componente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in rappresentanza di Confcommercio-Conftrasporto per la categoria ‘imprese’. Lo ha deliberato ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi.

