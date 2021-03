Il portale di prenotazione per trasporti combinati Modility prende il via

(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – Modility avvia il servizio operativo come nuovo sito di prenotazione e mercato per il trasporto combinato (CT). D’ora in poi, gli operatori ferroviari possono commercializzare i loro servizi CT tramite modility.com e gli spedizionieri possono facilmente trovarli e prenotarli. Il portale è il risultato di una cooperazione tra diversi operatori di mercato e mira a semplificare l’accesso al trasporto combinato come alternativa di trasporto rispettosa del clima. L’inizio iniziale di Modility è sostenuto dal Ministero federale dei trasporti e dell’infrastruttura digitale (BMVI) nel contesto del programma di finanziamento “Future Rail Freight Transport”.

Per la prima volta, Modility consente agli utenti di trovare, pianificare e prenotare direttamente capacità di trasporto gratuite dagli operatori ferroviari attraverso un mercato aperto. “L’idea è di fornire una soluzione neutra in tutta Europa”, afferma Ralf-Charley Schultze, presidente dell’associazione europea dell’industria CT UIRR. “La crisi del Coronavirus ci mostra che le dinamiche del trasporto combinato sono in aumento e che cresce la richiesta di prenotazioni di trasporti a breve termine e flessibili, soprattutto per il primo e l’ultimo miglio su strada”.

Fornendo un facile accesso al trasporto intermodale, Modility mira a contribuire al necessario trasferimento modale e a rafforzare la CT come sistema di trasporto efficiente ed ecologico.

Pertanto, il progetto è finanziato dalla BMVI. Il ministro federale dei trasporti, Andreas Scheuer, ha dichiarato: “Vogliamo trasferire più trasporto merci dalla strada alla ferrovia. Con il programma federale ‘Future Rail Freight Transport’ sosteniamo le aziende che vogliono investire nella digitalizzazione, nell’automazione e nella moderna tecnologia per nuovi servizi, nuovi clienti e nuovi mercati. Un efficace acceleratore di innovazione e investimento per una logistica ferroviaria rispettosa dell’ambiente “.

L’iniziatore del progetto è Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), che ha fondato Modility come spin-off aziendale nel luglio 2020 e ha sviluppato il progetto insieme a dodici partner di cooperazione del settore dei trasporti e della logistica. “Modility è stato sviluppato dal mercato per il mercato”, sottolinea Lars Neumann, Direttore della logistica, della strategia e dello sviluppo aziendale di HHLA, “i partner coinvolti rappresentano un insieme interfunzionale di società CT al fine di affrontare le complesse esigenze e le sfide del mercato in considerazione fin dall’inizio “.

Modility fornisce agli operatori CT un ulteriore canale di vendita online per le rotte di mercato, nonché le capacità rimanenti con prezzi dinamici e migliora l’utilizzo della capacità dei treni. “Abbiamo supportato Modility sin dall’inizio e, così facendo, siamo lieti di creare una finestra digitale attraverso la quale possiamo offrire ai nostri clienti un altro accesso innovativo alla CT. Questo ci consentirà di raggiungere nuovi segmenti di clienti”, afferma Dirk Baerbock, Head of Multimodal Solutions Europe presso Hellmann Worldwide Logistics.

