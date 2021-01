Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): critiche, pareri e consigli per un Piano attuabile

(FERPRESS) – Roma, 8 GEN – La presentazione delle prime bozze del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha dato vita alle prime voci di dibattito.

FerPress e Mobility sono sempre pronte ad ospitare e a sollecitare le espressioni di commento, di discussione e di analisi; lo facciamo in questo numero dell’anno nuovo, con gli interventi di Luigi Cantamessa, Ennio Cascetta, Claudio Claroni, Zeno D’Agostino, Anna Donati, Arrigo Giana, Andrea Gibelli, Andrea Giuricin, Amedeo Lepore, Massimo Marciani, Salvatore Pellecchia, Pino Pisicchio, Marco Ponti, Giuseppe, Ruzziconi, Pietro Spirito e Giuseppe Vinella. Questi pareri forniscono anche critiche e consigli per un Piano attuabile da parte di esperti del settore e rappresentano per un altro verso anche un’opportunità, in quanto si lascia l’illusione che sia ancora possibile correggere quello che sembra sbagliato o impreciso e questo contribuisce a creare stimoli al dibattito, proprio perché si è ancora in una fase di indeterminatezza delle scelte.

Al di là di questo o di quell’altro elemento di dibattito o di critica, va ricordata la centralità del ruolo del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.



