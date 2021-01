Il nuovo sistema di alimentazione a terra riduce le emissioni di carbonio nel porto di Göteborg

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – L’Autorità Portuale di Göteborg ha lavorato a lungo per incoraggiare le navi che fanno scalo nel porto a connettersi al sistema di alimentazione a terra quando sono ormeggiate invece di mantenere i motori in funzione. Il sistema di alimentazione a terra è attualmente in fase di test su un’altra banchina, il che significa che ancora più navi saranno in grado di connettersi alla corrente di terra entro poche settimane, in questo modo le emissioni di carbonio si potrebbero ridurre di 650 tonnellate all’anno.

Collegando le navi all’ormeggio a una centrale elettrica costiera, le emissioni di carbonio possono essere ridotte in modo sostanziale e le emissioni di anidride solforosa e ossido nitrico possono essere ridotte al minimo. Questa soluzione offre anche un ambiente portuale più silenzioso e un ambiente di lavoro migliore a bordo.

La banchina più trafficata del porto – Quay 712 al terminal Ro-Ro – è attualmente in fase di collaudo finale della sua centrale elettrica a terra. Affinché l’elettricità da riva funzioni non è sufficiente avere una struttura a terra: anche la nave deve essere equipaggiata per utilizzare il sistema. La compagnia di navigazione DFDS sta investendo molto nell’adattamento delle sue navi alla potenza di terra e la loro nave Flandria Seaways sarà la prima a connettersi alla nuova struttura.

“Una percentuale crescente delle nostre navi viene adattata per essere collegata all’alimentazione a terra e diventerà sempre più importante per i porti offrire un’opzione di alimentazione a terra. Il porto di Göteborg è stato a lungo in prima linea in quest’area e DFDS ha una visione positiva dell’espansione attualmente in corso “, ha affermato Poul Woodall, Senior Advisor Climate & Environment presso DFDS.

Il prossimo progetto di energia da riva al porto è stato avviato lo scorso anno. Questa volta è l’Energy Port che viene indagato con l’obiettivo di installare un futuro impianto elettrico a terra. Il progetto è unico in quanto il porto di Göteborg sarebbe in tal caso il primo porto al mondo ad avere energia da riva per le petroliere in un’area pericolosa.

La pianificazione e l’implementazione dovrebbero avvenire nel 2021, con la messa in servizio prevista per il 2022. La riduzione annuale delle emissioni di carbonio generate dalle navi che si collegano a una rete elettrica a terra è stimata in 2.100 tonnellate. Il porto spera di essere in grado di diffondere il concetto ad altri porti e gettare le basi per uno standard per l’alimentazione da terra nelle aree pericolose.

“Non vediamo l’ora di andare avanti con questo lavoro. La cosa più soddisfacente è che siamo in grado di mettere in servizio un’altra struttura al terminal Ro-Ro dopo l’eccellente collaborazione con DFDS e l’operatore terminalistico Gothenburg Roro Terminal “, ha affermato Nikol Nielsen Gulis, responsabile della gestione dei progetti presso l’autorità portuale di Göteborg.

Gli impianti di alimentazione a terra sono disponibili anche presso le banchine della Stena Line e al Quay 700 presso il terminal Ro-Ro di Göteborg.

27/1/2021