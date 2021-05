Il nuovo portale LIFE Nimbus per promuovere il progetto di riduzione dell’impronta di carbonio dei bus

(FERPRESS) – Roma, 11 MAG -Il nome Nimbus deriva dall’espressione inglese non-impact bus e serve a condensare l’obiettivo di un progetto che sta ora lanciando un sito web: ridurre sensibilmente (dell’85%) l’impronta di carbonio di un autobus per il trasporto urbano.

LIFE Nimbus utilizza il concetto di economia circolare per trasformare i fanghi dell’impianto di trattamento delle acque di El Prat in biometano. Allo stesso tempo, questo biocarburante sostituirà il gas naturale in un autobus della flotta di TMB, che valuterà l’impatto di questo cambiamento.

Pubblicato da AB il: 11/5/2021 h 13:49 - Riproduzione riservata