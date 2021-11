Il nuovo Airbus A220-300 di Air France atterra a Venezia, prima destinazione italiana

(FERPRESS) – Venezia, 3 NOV – Il 31 ottobre, l’Airbus A220-300 di Air France ha effettuato i suoi primi voli commerciali. Oggi è stato celebrato il suo arrivo all’aeroporto Marco Polo di Venezia, la sua prima destinazione italiana, alla presenza di Barry ter Voert, Senior Vice President Air France KLM Europe e Camillo Bozzolo, Director Aviation Development SAVE Group.

“Siamo orgogliosi di presentare in Italia l’Airbus A220 di Air France” ha affermato Barry ter Voert, Senior Vice President Air France KLM Europe. “Questo aereo di ultima generazione è più sostenibile, economico e moderno. Incarna il nostro impegno per un’aviazione più sostenibile. Per Air France l’Italia è, se si esclude il mercato interno francese, il secondo mercato in Europa e Venezia è una delle nostre principali destinazioni italiane Siamo determinati a mantenere i clienti italiani collegati alla nostra rete globale di quasi 200 destinazioni e ad offrire loro la migliore esperienza di viaggio”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 3/11/2021 h 15:19 - Riproduzione riservata