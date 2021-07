Il noleggio a lungo termine Leasys Miles si apre alla micromobilità dei monopattini di Nilox

(FERPRESS) – Roma, 19 LUG – Il noleggio a lungo termine di Leasys sposa la micromobilità integrata: la società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, amplia ulteriormente la sua gamma di soluzioni di mobilità includendo nei suoi servizi il monopattino elettrico.

Da oggi chi sottoscrive un contratto “Leasys Miles”, la formula di noleggio a lungo termine “pay per use” eletta Prodotto dell’Anno* 2021 nella categoria Servizi auto, avrà incluso nel canone un monopattino elettrico Nilox, tra i più noti marchi nel mercato dell’outdoor technology e della smart mobility.

