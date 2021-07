Il “Need for Speed Report” di FREE NOW rivela i principali fattori chiave per un futuro sotto il segno della mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Milano, 21 LUG – FREE NOW, la piattaforma di multi-mobilità leader in Europa, pubblica un ampio rapporto sulla mobilità sostenibile. Secondo il white paper “Need for Speed”, il ritmo di transizione verso veicoli a zero emissioni deve essere raddoppiato per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima. FREE NOW condivide e sostiene il piano transizione ecologica dell’Unione Europea “Fit for 55” volto ad allineare lo sviluppo economico a obiettivi climatici ambiziosi fissati per il 2030. L’elettrificazione delle flotte urbane deve essere la nuova normalità e il rapporto non mostra solo quali obiettivi devono essere raggiunti, ma anche come arrivarci.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/7/2021 h 15:56 - Riproduzione riservata