Il monopattino LINK espande il suo servizio e raggiunge 9 città in Europa

(FERPRESS) Roma, 28 GIU – L’espansione in Europa di Superpedestrian – società leader nella robotica dei trasporti e creatrice di LINK (il monopattino più sicuro e intelligente al mondo) – prosegue con successo. Dopo aver lanciato il proprio servizio in nove nuove località in soli tre mesi, l’azienda dell’MIT di Boston si appresta a sbarcare in oltre 30 città entro la fine del 2021. La prima metropoli ad aver accolto lo scorso settembre i servizi offerti da Superpedestrian è stata Roma, alla quale si sono successivamente aggiunte Madrid e Alcalá de Henares. Ora, sulla scia di una serie di ulteriori accordi con le città, l’azienda ha deciso di ampliare ulteriormente la propria presenza sul mercato e sbarcare con il suo servizio in altre città austriache, italiane, portoghesi, spagnole e svedesi. Entro settembre 2021, ossia a distanza di un solo anno da quando Superpedestrian ha iniziato a gestire le sue flotte di monopattini in sharing, i veicoli serviranno i cittadini di oltre 24 città europee, consentendo di effettuare circa 100.000 chilometri di corse ogni giorno senza alcuna emissione inquinante.

Pubblicato da COM il: 28/6/2021 h 10:24 - Riproduzione riservata