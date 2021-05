Il MEF indica i vertici per le FS Italiane: chi sono i nuovi consiglieri di amministrazione

(FERPRESS) – Roma, 26 MAG – Su indicazione del MEF i nuovi consiglieri di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane saranno Pietro Bracco, Stefano Cuzzilla, Alessandra Bucci, Silvia Candiani e Riccardo Barbieri Hermitte.

Pietro Bracco è un dottore commercialista, revisore Legale con un Ph.D. in diritto tributario internazionale . E’ Adjunct Professor alla LUISS Business School. Si occupa di diritto tributario dalla laurea, con un’esperienza in studi a livello internazionale tra Torino, Parigi, Milano, Amsterdam e Roma.

Alessandra Bucci è interna al gruppo FS: attualmente direttore commerciale mercato e Responsabile della strategia commerciale dei prodotti a mercato (Alta Velocità Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento) e della relativa implementazione sia a livello nazionale che internazionale. Gestisce tutte le leve del Marketing Mix operando sia sul segmento Consumer che Corporate in Trenitalia. Responsabile dei canali di vendita diretti ed indiretti sia Consumer che Corporate e sia nazionali che internazionali.

Stefano Cuzzilla è presidente nazionale Federmanager dal 2015, Presidente 4.MANAGER dal 2017, Amministratore delegato di I.W.S. Nato a Roma nel 1965, laureato in Giurisprudenza, è dirigente industriale presso Enav.

Silvia Candiani è Amministratore Delegato Microsoft per l’Italia dal 6 settembre del 2017. Laureata in Economia alla Bocconi, con un Master in Business Administration conseguito presso l’Insead di Fontainebleau, Silvia Candiani succede a Carlo Purassanta, A.D. di Microsoft Italia dal 1° febbraio 2013, dopo un percorso formativo costellato di esperienze rilevanti, in aziende come Omnitel Vodafone, San Paolo Imi e McKinsey.

Riccardo Barbieri Hermitte viene dal Tesoro, dove è responsabile della Direzione I – Analisi Economico Finanziaria. E’ un economista e market strategist con venticinque anni di esperienza nei mercati finanziari, in cui ha lavorato per alcune delle maggiori banche di investimento, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Bank of America-Merrill Lynch.

Pubblicato da AAR il: 26/5/2021 h 22:40 - Riproduzione riservata