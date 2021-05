Il MEF indica i vertici per le FS italiane: Luigi Ferraris sarà il nuovo Amministratore delegato

(FERPRESS) – Roma, 26 MAG – Sarà Luigi Ferraris, fin’ora AD e direttore generale di Terna ol nuovo amministratore delegato del Gruppo FS indicato dall’azionista Tesoro nel pomeriggio di oggi .

Ferraris dal febbraio 2015 ad aprile 2017 è stato Chief Financial Officer del Gruppo Poste Italiane, di cui ha guidato il processo di privatizzazione e quotazione in borsa.

Da ottobre 1999 a gennaio 2015 ha fatto parte del Gruppo Enel, ricoprendo varie posizioni manageriali di primo piano, tra cui quella di Chief Financial Officer del Gruppo, da giugno 2009 a novembre 2014; Presidente di Enel Green Power nello stesso periodo, curandone il processo di quotazione; nonché Consigliere di Amministrazione della controllata cilena Enersis e, successivamente, Responsabile dell’area America Latina e Amministratore Delegato della stessa, fino al gennaio 2015.

È stato anche Consigliere di Amministrazione della controllata spagnola Endesa S.A e di altre società del Gruppo.

Da aprile 2015 ad aprile 2017 è stato Consigliere indipendente della società energetica ERG SpA, quotata alla borsa italiana, e Consigliere del Gruppo PSC SpA, società leader in Italia del settore dell’impiantistica per infrastrutture.

Ferraris ha iniziato la sua carriera nel settore auditing di PriceWaterhouse e ha ricoperto diverse posizioni manageriali in importanti aziende industriali italiane e internazionali, iniziando da Agusta, Piaggio VE, Sasib Beverage, Elsag Bailey Process Automation, azienda allora appartenente al Gruppo Finmeccanica e quotata al NYSE. Tra il 1998 e il 1999 ha ricoperto la carica di Chief Financial Officer in Elsacom, società del Gruppo Finmeccanica operante nella telefonia satellitare.

È laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Genova. È docente di “Corporate Strategy” presso la LUISS Business School, dove è stato altresì docente di numerosi corsi quali quelli di “Energy Management” e “Strategie d’impresa” nell’ambito del Master in Business Administration.

È stato docente anche di corsi di “Planning and Control”, “Sistemi di controllo di Gestione”, “Corporate finance avanzato” e “Corporate Strategy”, presso il dipartimento di Impresa e Management dell’università LUISS Guido Carli di Roma.

