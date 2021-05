Il MEF indica i vertici per FS Italiane: Nicoletta Giadrossi sarà la nuova presidente del Gruppo

(FERPRESS) – Roma, 26 MAG – E’ Nicoletta Giadrossi la nuova presidente designata dal MEP per le Ferrovie dello Stato Italiane.

Un lungo curriculum pieno di incarichi internazionali dopo la laurea in Matematica e Economia alla Yale University e un MBA alla Harvard Business School.​ Attualmente consigliere di amministrazione di Brembo S.p.A è anche Chairman di Cairn Energy Plc, Chairman di TecHouse Asa, e membro del Consiglio di Amministrazione di Royal Vopak N.V. e di Falck Renewables Spa, nonché Senior Advisor, Industry and Energy per Bain Capital Partners Europe. ​

Dal 2018 a fine 2020 e’ membro del Consiglio di Amministrazione di IH S Markit Ltd, dal 2016 al 2019 di Fincantieri SpA, dal 2011 al 2017 di Faiveley Transport SA e dal 2013 al 2017 di Bureau Veritas SA, e fino al 2013 di Aker Solutions Asa. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1988 presso The Boston Consulting Group a Parigi. ​

Nel 1995 è entrata in General Electric Company, dove è rimasta più di 10 anni ricoprendo vari ruoli manageriali nel settore Equipment and Oil&Gas, tra cui General Manager, GE Oil &Gas Downstream. Dal 2009 al 2012 è stata Vice President & General Manager, Europe, Middle East and Africa di Dresser-Rand, società operante nel settore Oil&Gas ed energie rinnovabili.​

Dal 2012 al 2014 è stata Executive Vice President/Head of Operations in Aker Solutions Asa ad Oslo, società di ingegneria offshore.

​Dal 2014 al 2016 è President Region A (Europe, Africa, Middle Est, Russia, India) di Technip, società francese di ingegneria e tecnologie nei settori dell’energia e delle infrastrutture.

Alla nuova presidente gli auguri di buon lavoro dalla redazione di Ferpress.

Pubblicato da AAR il: 26/5/2021 h 21:57 - Riproduzione riservata