Il legno protagonista della nuova Stazione Centrale della metro di Napoli

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – L’architetto Benedetta Tagliabue, responsabile dello studio Miralles Tagliabue EMBT, è stato incaricato di riqualificare gli spazi pubblici della nuova Stazione Centrale di Napoli. L’area del Centro Direzionale è costituita da un complesso di torri e piattaforme degli anni ’70.

I materiali (come il legno) e le idee utilizzate nel progetto ricercano una maggiore efficienza e sostenibilità, nonché un forte impatto e identità visiva. Ma vuole anche rendere più attraente l’uso dei trasporti pubblici e dell’ambiente.

