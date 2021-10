Il Gruppo Volkswagen promuove soluzioni di mobilità intelligenti al prossimo ITS World Congress di Amburgo

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Il Gruppo Volkswagen presenterà soluzioni per la circolazione efficiente, sostenibile, sicura e conveniente di persone e merci all’ITS World Congress di Amburgo, il più grande evento mondiale del settore per i sistemi di trasporto intelligenti, dall’11 al 15 ottobre 2021. Il focus sarà sulla guida autonoma, l’uso intelligente dei dati del veicolo e l’integrazione dei veicoli elettrici nella rete elettrica. Insieme ai suoi marchi Volkswagen Veicoli Commerciali, MOIA, CARIAD, Elli e MAN Truck & Bus, il Gruppo fornirà un forum per le parti interessate e gli esperti con dimostrazioni dal vivo di progetti pilota pionieristici, pannelli di discussione, conferenze e colloqui di esperti.

Pubblicato da AB il: 8/10/2021 h 10:06 - Riproduzione riservata