Il Gruppo Volkswagen continua a passare alla logistica a basse emissioni con navi a GNL

(FERPRESS) – Roma, 21 LUG – Volkswagen è la prima casa automobilistica a trasportare la maggior parte dei suoi nuovi veicoli all’estero utilizzando navi GNL a basse emissioni (GNL – gas naturale liquefatto). Dopo che le prime due navi metaniere sono entrate in servizio nel 2020, Volkswagen Group Logistics ha ordinato altre quattro navi con motori a doppia alimentazione che possono essere alimentati con gas liquido ecologico. Dovrebbero viaggiare negli oceani del mondo entro la fine del 2023, servendo la rotta nordamericana tra Emden in Germania e Veracruz in Messico. Nel viaggio di ritorno, le navi a GNL trasporteranno nuovi veicoli destinati all’Europa. Presto, sei dei nove vettori automobilistici che attraversano il Nord Atlantico per Volkswagen saranno alimentati a GNL.

Pubblicato da AB il: 21/7/2021 h 12:55 - Riproduzione riservata