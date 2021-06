Il Gruppo Tarros presenta Tarros Care per proteggere le merci dei propri clienti

(FERPRESS) – Roma, 9 GIU – Il Gruppo Tarros, in collaborazione con I.B.A. Srl Intermediazione Brokeraggio Assicurativo e SIAT Assicurazioni (Gruppo Unipol), presenta una nuova soluzione assicurativa ideata e realizzata per proteggere la merce dei propri clienti.

Questa nuova soluzione permette al cliente di avere oltre alla certezza della consegna, la tranquillità di una protezione delle Merci da eventuali rischi connessi al trasporto.

