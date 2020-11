Il Gruppo Grendi potenzia investimenti in Gallura. Nuova linea merci Marina di Carrara-Golfo Aranci

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – Il Gruppo Grendi ha presentato richiesta per un nuovo punto di approdo della linea merci a Golfo Aranci, una tappa importante nella sua strategia di sviluppo sull’isola. Dopo avere aumentato i collegamenti sulla linea merci che da oltre 80 anni raggiungono il sud dell’isola (Marina di Carrara è collegata a Cagliari 5 volte a settimana) e confermato il centro distributivo merci ad Olbia (avviato quest’estate per potenziare la rete di distribuzione che conta sui magazzini di Cagliari e Sassari) la rotta su Golfo Aranci permetterebbe di consolidare il progetto di crescita del Gruppo Grendi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it