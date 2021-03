Il Gruppo CargoBeamer aderisce ad Alis. Grimaldi, cresce impegno associazione in intermodalità

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – “Annunciamo con piacere ed orgoglio un’altra importante adesione ad ALIS: entra infatti nel nostro cluster anche il gruppo CargoBeamer, azienda tedesca fornitrice di servizi logistici nel segmento del trasporto combinato strada-rotaia. Con l’ingresso di CargoBeamer cresce ulteriormente l’impegno della nostra Associazione nell’intermodalità e nel settore del trasporto ferroviario sostenibile e sempre più digitalizzato, puntando alla riduzione delle emissioni inquinanti e all’utilizzo di software logistici innovativi”.

