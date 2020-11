Il GNL di piccola taglia per il Corridoio Euro-Mediterraneo di Genova e Liguria

(FERPRESS) – Genova, 3 NOV – Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, con il supporto progettuale e organizzativo di ConferenzaGNL, hanno promosso un evento internazionale d’informazione e divulgazione sul ruolo del gas naturale liquefatto (GNL) nelle infrastrutture di trasporto terrestre e marittimo liguri. Il GNL è il combustibile a minore impatto ambientale che si sta diffondendo nel mondo in sostituzione dei combustibili tradizionali.

