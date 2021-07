Il Gargano a portata di treno + bus con il servizio Trenitalia per raggiungere Vieste e Peschici

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Più facile raggiungere il Gargano con il nuovo servizio di trasporto integrato treno + bus di Trenitalia (Gruppo FS), attivo per tutta l’estate 2021. Quattro collegamenti al giorno, dal venerdì alla domenica, consentiranno infatti di raggiungere Vieste e Peschici a bordo dei Freccialink, con orari dei bus combinati con le Frecce provenienti da Roma, Bologna e Milano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it