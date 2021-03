Il dispositivo interoperabile UTA One® ora copre anche Svizzera e Scandinavia

(FERPRESS) – Roma, 1 MAR– UTA, azienda leader di carte carburante e servizi in Europa, ha aggiunto quattro Paesi europei alla soluzione interoperabile per i pedaggi UTA One®. Oltre a Belgio (incluso il Tunnel Liefkenshoek), Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia (A4), Portogallo e Spagna, ora sono disponibili anche i sistemi di pedaggio di Norvegia (traghetti e ponti autostradali), Svezia (ponti), Danimarca (ponti), Svizzera e Liechtenstein.

Con questo aggiornamento, UTA One® ora copre 13 contesti di pedaggio in 12 Paesi europei, diventando così, ad oggi, la soluzione per il Servizio Europeo di Telepedaggio (SET) più completa sul mercato.

Carsten Bettermann, CEO di UTA, afferma: “In qualità di leader di innovazione nel settore, il nostro impegno è quello di creare e sviluppare un mercato europeo della mobilità. Con questo aggiornamento di contesti di pedaggio, stiamo migliorando costantemente il nostro dispositivo brevettato UTA One® per offrire così il miglior servizio ed esperienza di viaggio a tutti i nostri clienti.”

I nuovi contesti di pedaggio si installano sull’unità di bordo (OBU) attraverso un aggiornamento over-the-air. Ogni cliente potrà facilmente attivare ogni Paese sul Portale clienti di UTA.

Nei prossimi mesi, UTA One® crescerà ulteriormente e sarà disponibile per nuovi Paesi europei.

Pubblicato da COM il: 1/3/2021 h 10:52 - Riproduzione riservata