Il “Digital Train Control System” di Siemens per la metropolitana di Francoforte

(FERPRESS) – Roma, 15 DIC – VGF, il fornitore di trasporto pubblico di Francoforte, sostituirà il sistema di controllo dei treni convenzionale attualmente utilizzato nella sua rete di metropolitana e tram con un nuovo sistema digitale all’avanguardia. Il “Digital Train Control System Frankfurt” è uno dei progetti più importanti dell’azienda per il futuro. A seguito di una procedura di appalto pubblico avviata all’inizio del 2021, VGF sta ora aggiudicando l’importante appalto a Siemens Mobility.

