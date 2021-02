Il dicastero di Porta Pia cambia nome e diventa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(FERPRESS) – Roma, 26 FEB – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diventa “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”: questo è il nuovo nome approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Enrico Giovannini con il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri.

