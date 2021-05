Il consorzio Stadler e Siemens Mobility si aggiudica un contratto per modernizzare e aggiornare la metropolitana di Lisbona

(FERPRESS) – Roma, 10 MAG – Il consorzio di Stadler e Siemens Mobility ha vinto un contratto da 114,5 milioni di euro per fornire alla metropolitana di Lisbona un sistema di segnalamento all’avanguardia e una nuova flotta di treni moderni. Stadler fornirà 14 treni metropolitani a tre carrozze, mentre Siemens Mobility installerà il suo sistema CBTC (Communications-Based Train Control) Trainguard MT sulle linee blu, gialla e verde e aggiornerà l’attrezzatura esistente. Ciò includerà l’installazione della sua tecnologia CBTC a bordo su 70 treni della flotta esistente, nonché sui 14 nuovi treni Stadler.

