Il Consiglio di Stato mette la parola fine sul fallimento di Arenaways S.p.A.

(FERPRESS) – Roma, 25 FEB – Lo scorso 5 febbraio il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello presentato dall’AGCM in merito al contenzioso, iniziato nel 2012, tra l’Autorità della Concorrenza e del Mercato, in qualità di appellante, e le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con le sue controllate Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia S.p.A., per abuso di posizione dominante nel caso A436.

Nella sentenza si ripercorrono i fatti. L’AGCM aveva inizialmente deliberato che “FS, attraverso le società controllate RFI e Trenitalia…” aveva messo in atto una complessa e unitaria strategia finalizzata a ostacolare e, di fatto, impedire, l’ingresso della società Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri che era stato da poco liberalizzato (in particolare, con riferimento ad alcune tratte tra Milano e Torino).

Secondo l’Authority ciò sarebbe avvenuto mediante l’avvio strumentale di una procedura di consultazione con le due regioni interessate (Piemonte, Lombardia), con il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (MIT) nonché con l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari. Al contempo RFI aveva adottato comportamenti dilatori rispetto alla richiesta di assegnazione delle tracce avanzata da Arenaways, comportando così un ritardo di oltre 18 mesi nel consentire l’accesso a un’infrastruttura essenziale. Trenitalia, a sua volta, aveva fornito alla stessa URSF una rappresentazione dei fatti non corretta per orientare la decisione del regolatore a proprio favore e portare così ad una decisione di diniego della possibilità di effettuare fermate intermedie fra Milano e Torino.

Con tale sentenza l’AGCM ha visto accolto parzialmente l’appello presentato rimanendo però non riconosciuta la responsabilità del Gruppo Ferrovie dello Stato in qualità di capogruppo. Secondo il Consiglio di Stato infatti, pur ferma la presunzione semplice legata al controllo totalitario della controllante sulle imprese del gruppo, ciò non implica che la prima per forza eserciti in ogni singolo aspetto dell’attività delle controllate un’influenza dominante. Secondo il Consiglio “appare vago il vantaggio economico proprio ed immediato che le FS avrebbe ottenuto dall’abuso commesso dalle sue controllate”.

Pubblicato da RED il: 25/2/2021 h 11:52 - Riproduzione riservata