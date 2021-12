Il CdA di CePIM nomina il nuovo Amministratore Delegato. Sarà Roberto Russo

(FERPRESS) – Parma, 17 DIC – Durante il consiglio di amministrazione di CePIM SpA, si sono tenute le dimissioni dell’amministratore delegato Massimo Bechi e la nomina del nuovo amministratore delegato Roberto Russo.

“Saluto e ringrazio Massimo Bechi che in questi due anni si è prodigato per il CePIM, insieme abbiamo affrontato questo periodo in cui abbiamo posto le basi per un rilancio della nostra società. Prezioso e fondamentale è stato il suo lavoro. Colgo l’occasione per fare i miei migliori auguri a Roberto Russo che da oggi è il nostro nuovo amministratore delegato, nella speranza che possa collaborare al meglio con tutto lo staff CePIM.” dice il Presidente Serpagli.

Pubblicato da COM il: 17/12/2021 h 16:40 - Riproduzione riservata