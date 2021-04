Il concorso “L’Alto Adige pedala” si apre anche alle bici elettriche, dal 12 aprile test con le e-bike

(FERPRESS) – Bolzano, 8 APR – Da quest’anno il ciclo-concorso “L’Alto Adige pedala” che premia chi utilizza la bicicletta per gli spostamenti legati al lavoro, alla scuola e al tempo libero, si apre anche alle e-bike. “Dal 12 aprile, sino a esaurimento scorte, sul sito www.altoadigepedala.bz.it è possibile prenotare una bicicletta elettrica”, spiega il direttore generale di STA, Joachim Dejaco. Per il noleggio si paga un contributo di 15 euro a settimana e si deve depositare una cauzione di 100 euro.

