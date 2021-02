Il Comune di Aosta aderisce alla Carta Metropolitana dell’Elettromobilità

(FERPRESS) – Aosta, 3 FEB – Nei giorni scorsi il Comune di Aosta, attraverso il Sindaco Gianni Nuti, ha aderito, sottoscrivendo l’atto, alla Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica, documento guida ideato nell’ambito dell’evento “e_mob” di Milano con lo scopo di coinvolgere ed educare città e comuni verso una mobilità più sostenibile e pulita.

Promossa nel 2017 dai comuni di Milano, Firenze, Bologna, Torino e Varese, la Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica nasce dalla volontà di mettere in rete le attività svolte dai diversi Enti locali per attivare la mobilità elettrica, ottenendo la condivisione di informazioni utili.

