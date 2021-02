Il car sharing free floating di WeShare arriva ad Amburgo con 400 Volkswagen ID.3 elettriche

(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – – WeShare, il car sharing a flusso libero completamente elettrico di Volkswagen, inizierà il suo servizio nella città libera e anseatica di Amburgo il 25 febbraio. Inizialmente saranno disponibili 400 ID.3 che ad aprile diventeranno 800 mezzi completamente elettrici disponibili per il noleggio flessibile. I nuovi clienti possono registrarsi in anticipo con WeShare e ricevere il pacchetto premium WeShare + gratuitamente come offerta di benvenuto nel primo mese e, se registrati entro il 25 febbraio, un ulteriore credito iniziale di 15 euro. Con WeShare +, i clienti possono usufruire di prezzi giornalieri e minuti ridotti.

L’area di attività WeShare copre inizialmente circa 100 chilometri quadrati e si estende da Osdorf a ovest fino a Billstedt a est e da Fuhlsbüttel a nord fino all’Elba a sud. All’inizio, WeShare raggiungerà direttamente quasi la metà della popolazione di Amburgo con la sua offerta.

“A causa della pandemia siamo purtroppo in grado di iniziare la nostra attività ad Amburgo con circa un anno di ritardo”, afferma Philipp Reth, CEO di WeShare. “Amburgo non era solo la metropoli tedesca pioniera del car sharing fluttuante. Molti nuovi concetti di mobilità innovativi sono stati portati per la prima volta nelle strade qui grazie all’ambiente politico e sociale favorevole all’innovazione e da allora hanno plasmato con successo il panorama della mobilità di Amburgo”. Con la sua offerta completamente elettrica, WeShare vuole giocare un ruolo importante per sostenere la città nei suoi sforzi di sostenibilità.

“Sono lieto che WeShare sia il primo fornitore di car sharing completamente elettrico ad Amburgo. Prosegue così con forza l’inversione di tendenza nel car sharing. Per noi come città, è importante utilizzare questo come contributo alla transizione della mobilità. Ecco perché sono molto contento dell’integrazione pianificata di WeShare nello Switch HVV. Con HVV Switch, vogliamo espandere l’HVV in una rete di mobilità e fornire a tutti i cittadini una piattaforma di mobilità digitale centrale. L’obiettivo è rendere i vari servizi di mobilità facili, comodamente disponibili attraverso la digitalizzazione, al fine di fornire una potente alternativa alla propria auto “, afferma Anjes Tjarks, senatore per i trasporti e la transizione della mobilità per la città libera e anseatica di Amburgo.

“Come nessun’altra azienda, Volkswagen è sinonimo di mobilità a emissioni zero per tutti, con prodotti attraenti, offerte contemporanee e modelli di business. Dopo la capitale, ora stiamo elettrizzando anche la città anseatica e portando il nostro modello di successo ID.3 sull’Elba. Ad Amburgo, puoi provare il divertimento dell’elettromobilità in modo spontaneo e semplice senza dover possedere un’auto “, afferma Ralf Brandstätter, CEO del marchio Volkswagen Passenger Cars.

Pubblicato da AB il: 23/2/2021 h 11:59 - Riproduzione riservata