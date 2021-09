Il Cantone di Sarajevo migliora la sua flotta di tram grazie ad un finanziamento della BEI

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – Il Ministero dei Trasporti del Cantone di Sarajevo e Stadler Rail AG hanno firmato oggi un contratto per l’acquisto di 15 tram per sostituire una flotta di tram obsoleta esistente. Alla cerimonia della firma hanno partecipato rappresentanti del governo locale, dell’ambasciata svizzera e dell’appaltatore Stadler, nonché della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Queste due banche stanno finanziando questo progetto per migliorare la rete di trasporto urbano nel Cantone di Sarajevo attraverso l’ammodernamento delle reti di tram e filobus, la sostituzione dei veicoli esistenti e la costruzione di nuove strade.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 1/9/2021 h 14:29 - Riproduzione riservata