Il battesimo di MSC Virtuosa avrà luogo a Dubai, una delle mete più ambite al mondo

(FERPRESS) – Roma, 16 LUG – MSC Crociere, in collaborazione con Dubai Tourism, DP World ed Emirates Airline, ha annunciato oggi che il Battesimo di MSC Virtuosa, nuova ammiraglia della Compagnia, si terrà a Dubai il 27 novembre a Mina Rashid (Port Rashid). L’evento testimonia la crescente importanza di Dubai come destinazione da visitare per tutti i viaggiatori del mondo a cui si aggiunge l’importante contributo del settore crocieristico per lo sviluppo del turismo della città.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/7/2021 h 11:45 - Riproduzione riservata