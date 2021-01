(FERPRESS) – Roma, 7 GEN – Il 7 gennaio 1785 una mongolfiera attraversa per la prima volta il Canale della Manica. A bordo c’erano il francese Jean-Pierre Blanchard e l’americano John Jeffries. I due hanno viaggiato per 38 km dalla cittadina di Dover e le sue bianche scogliere fino al porto di Calais. Non sappiamo quanto tempo impiegarono e non saranno stati certo i 30 minuti di oggi.

Un’impresa epica, non c’è dubbio. Per questo immaginiamo che, in omaggio alle tradizioni del Paese di partenza, al loro arrivo, intirizziti, saranno stati sicuramente accolti da una tazza di tè bollente.