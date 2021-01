Il 6 gennaio 1896 viene proiettato per la prima volta il film L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat, dei fratelli Lumière

(FERPRESS) – Roma, 6 GEN – Cosa sarebbe stato il mondo senza il cinema? Oggi lo storytelling riempie la nostra vita, eppure molto è iniziato da lì. Per dare un’idea di quanto quelle visioni in movimento abbiano elettrizzato menti e occhi dei nostri antenati, basti pensare alla leggenda che accompagna la prima proiezione: sembra che gli spettatori siano fuggiti dalla sala per paura di essere travolti dal treno.



Nel nostro non ci sono turbine, ma oggetti d’altri tempi e d’altri usi: un pettine, un orologio da taschino, un fazzoletto di stoffa.



Succede così anche nella realtà: tutto è sotto i nostri occhi ma spesso manca qualcosa capace di ricomporre lo sguardo, di reiventarlo con fantasia. Qualcosa di simile sarà accaduta anche quel 6 gennaio, grazie a un film di soli 55 secondi.



Buona Festa dell’Epifania!