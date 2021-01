Onomastici

(FERPRESS) – Roma, 5 GEN – Il Bioparco occupa uno spazio di 12 ettari all’interno di Villa Borghese, cuore verde della città. Verde come le foglie di forme e lunghezze diverse che danno vita al nostro pavone. Nel 1994 nasce l’idea di trasformare lo Zoo in Bioparco, una struttura che cura e protegge un brano di territorio ed effettua ricerche nel rispetto degli animali, promuovendo l’educazione ambientale.Tra i commenti, recensioni e ricordi lasciati dai visitatori in rete, dopo la visita a questo luogo, ce n’è uno che ricorre spesso: i pavoni passeggiano liberi tra gli umani, fanno la loro comparsa quando vogliono e si esibiscono nelle famose ruote con un misto di eleganza e nonchalance. Quali migliori chaperon?

