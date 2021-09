Il 13 dicembre parte il nuovo treno notturno Nightjet Vienna – Monaco – Parigi

(FERPRESS) – Roma, 28 SET – Dal 13 dicembre, il Nightjet viaggerà da Vienna a Parigi tre volte a settimana. Il nuovo collegamento ferroviario notturno è offerto dalle Ferrovie Federali Austriache (ÖBB), dalla SNCF francese e dalla Deutsche Bahn in collaborazione. Ogni lunedì, giovedì e sabato c’è un collegamento diretto dalla stazione centrale di Vienna via St. Pölten, Linz, Salisburgo e Monaco di Baviera a Parigi Gare de l’Est. La partenza da Vienna è alle 19:40, arrivo a Parigi il giorno successivo alle 9:42. Il collegamento da Parigi a Vienna è offerto ogni martedì, venerdì e domenica. Il treno diretto per Parigi fa rivivere la storia dell’Orient Express, che era su questo collegamento fino al 2007. I biglietti possono ora essere prenotati su nightjet.com e su oui.sncf nonché su bahn.de dalla prenotazione tedesca a partire dal 13 ottobre.

