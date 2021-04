IKEA, Volvo, Uber tra le aziende che dicono all’UE di porre fine alle vendite di auto a benzina e diesel entro il 2035

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – Auto e furgoni sono responsabili del 15% di tutte le emissioni di CO2 in Europa e sono la principale fonte (26%) di emissioni di ossido di azoto tossico, che causano malattie croniche e la morte prematura di 54.000 europei ogni anno. Il petrolio costa all’economia europea oltre 200 miliardi di euro l’anno in importazioni. Un recente sondaggio mostra che quasi due terzi dei residenti urbani sostengono il divieto della vendita di nuove auto a benzina e diesel in Europa dopo il 2030.

27/4/2021