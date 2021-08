Ignazio Messina & C. S.p.A. ottiene il primo Premio Amadeo Peter Giannini

(FERPRESS) – Genova, 2 AGO – “The winner is: Ignazio Messina & C Spa” azienda alla quale è andato il primo Premio Amadeo Peter Giannini. Riconoscimento, conferito all’unanimità al gruppo armatoriale e logistico genovese “in quanto impresa che rappresenta in tutto il mondo la cultura stessa del “fare impresa”, attraverso valori e innovazione”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 2/8/2021 h 08:35 - Riproduzione riservata