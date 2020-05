IFEL-ANCI: Castelli, per i Comuni ci aspettiamo da Governo risorse economiche aggiuntive su TPL

(FERPRESS) – Roma, 19 MAG – “Ci aspettiamo da Governo risorse economiche aggiuntive sul trasporto pubblico locale. Il Parco circolante era già vetusto prima dell’emergenza sanitaria, con una media tra i 10 e 15 anni di utilizzo e i 500 milioni di risorse per far fronte da parte delle aziende all’azzeramento degli incassi non sono sufficienti perché vanno anche condivisi con il trasporto ferroviario regionale”. Commenta così Guido Castelli, Presidente di IFEL, Fondazione per la finanza locale di Anci, in diretta alla trasmissione della Rai “Mi manda Raitre” di stamattina.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/5/2020 h 17:01 - Riproduzione riservata